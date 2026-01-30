Non ha il nuovo biglietto del bus da 10 euro E il bambino è costretto a farsi 6 chilometri a piedi al freddo

Da trentotoday.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino di 11 anni ha dovuto camminare sei chilometri lungo la Statale 51 Alemagna perché non aveva il biglietto del bus da 10 euro. La neve e il freddo intenso lo hanno costretto a una strada lunga e rischiosa, mentre i genitori non sono riusciti a trovarlo un modo alternativo per muoversi. La vicenda ha fatto il giro del web, scatenando reazioni di indignazione e preoccupazione.

Ha dell’assurdo la vicenda che arriva da poco oltre il confine e che nell’arco di poche ore ha richiamato l’attenzione a livello nazionale: Statale 51 Alemagna, un bambino di 11 anni è stato costretto a costeggiarla a piedi (il tutto mentre nevicava e con temperature decisamente rigide) coprendo il tratto che separa San Vito di Cadore da Vodo di Cadore, nel bellunese. Il motivo? Non aveva il corretto biglietto del bus e l’autista l’ha fatto scendere dal mezzo. A rendere nota la notizia è stato Il Gazzettino di Belluno, con la madre e la nonna del bambino, un avvocato padovano, che hanno deciso di presentare una querela per abbandono di minore.🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Statale 51 Alemagna

Bambino di 11 anni lasciato a piedi dal bus, il piccolo non aveva il ticket da 10 euro: «Costretto a vagare per 6 chilometri sotto la neve»

Un bambino di 11 anni è stato lasciato a piedi dal bus senza aver comprato il biglietto da 10 euro.

Bambino senza biglietto da 10 euro fatto scendere dal bus. Lui cammina per 6 chilometri sotto la neve. “E’ arrivato a casa stremato”

Un bambino di 11 anni è stato fatto scendere da un autobus perché senza biglietto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Statale 51 Alemagna

Argomenti discussi: Rifiuti, Tarasconi: Iren non ha gestito bene il passaggio al nuovo sistema; Non basta aver assunto droga per essere puniti alla guida, dice la Corte costituzionale; Ma si può spostare Niscemi? Tutti i traslochi del passato e cosa non ha funzionato; Nuovo Codice della Strada: nuove regole, sanzioni, limiti.

non ha il nuovoMatheus Cunha può diventare il nuovo Cantona del Manchester United: ha le carte in regola per seguire le orme del genio franceseL'incredibile goal decisivo di Matheus Cunha contro l'Arsenal ha dimostrato che il paragone tra lui e l'icona del Manchester United Eric Cantona non era poi così esagerato ... goal.com

non ha il nuovoNuovo Bonus Mamme, riaperto il servizio Inps per le domande integrative fino al 31 gennaio: requisiti e cifreBonus Mamme 2025, Inps apre per le domande integrative fino al 31 gennaio 2026. Contributo di 40 euro mensili per lavoratrici madri con figli ... virgilio.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.