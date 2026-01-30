Non ha il nuovo biglietto del bus da 10 euro E il bambino è costretto a farsi 6 chilometri a piedi al freddo

Un bambino di 11 anni ha dovuto camminare sei chilometri lungo la Statale 51 Alemagna perché non aveva il biglietto del bus da 10 euro. La neve e il freddo intenso lo hanno costretto a una strada lunga e rischiosa, mentre i genitori non sono riusciti a trovarlo un modo alternativo per muoversi. La vicenda ha fatto il giro del web, scatenando reazioni di indignazione e preoccupazione.

Ha dell'assurdo la vicenda che arriva da poco oltre il confine e che nell'arco di poche ore ha richiamato l'attenzione a livello nazionale: Statale 51 Alemagna, un bambino di 11 anni è stato costretto a costeggiarla a piedi (il tutto mentre nevicava e con temperature decisamente rigide) coprendo il tratto che separa San Vito di Cadore da Vodo di Cadore, nel bellunese. Il motivo? Non aveva il corretto biglietto del bus e l'autista l'ha fatto scendere dal mezzo. A rendere nota la notizia è stato Il Gazzettino di Belluno, con la madre e la nonna del bambino, un avvocato padovano, che hanno deciso di presentare una querela per abbandono di minore.

