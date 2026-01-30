Riccardo cacciato dal bus e i 6 chilometri a piedi nella neve | Non sentivo le gambe facevo fatica a camminare

Riccardo è stato fatto scendere dall’autobus e ha dovuto camminare sei chilometri nella neve, con temperature di circa tre gradi sotto zero. Racconta di aver fatto fatica a camminare, di non sentire più le gambe e di scivolare sulla pista ciclabile per evitare le auto. Sono state due ore di cammino sotto il cielo ovattato dalla neve, con il sole che ormai scendeva e il buio che prendeva il sopravvento sulle montagne del Bellunese.

Belluno – “Su quell’autobus non ci salgo più”. È stato accompagnato alla porta, costretto a tornare a casa da scuola a piedi, una camminata di sei chilometri a tre gradi sotto lo zero, ‘pattinando’ sulla pista ciclabile per evitare le auto, due ore nella neve che avvolge le montagne olimpiche del Bellunese, mentre il sole scendeva e il buio macchiava l’orizzonte fino a spegnere la luce. Insomma: un incubo. Riccardo, 11 anni, era sul pullman che copre la tratta da San Vito a Vodo, sulla linea 30 Calalzo-Cortina. A metà strada l’autista l’ha fatto scendere. Il bambino, alunno di prima media, non era in regola col biglietto: aveva un ticket da 2,50 euro, talloncino di un carnet di 9 tagliandi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Riccardo Zuccolotto, un bambino di 11 anni, è stato fatto scendere da un autobus a Belluno perché aveva il biglietto sbagliato.

Riccardo, l’11enne di Belluno, ha deciso di non salire più su quei bus.

