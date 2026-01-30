Riccardo, l’11enne di Belluno, ha deciso di non salire più su quei bus. Dopo essere stato fatto scendere perché non aveva il “biglietto olimpico”, il ragazzino ha raccontato di aver fatto fatica a camminare per sei chilometri al freddo, sotto la neve e con la temperatura che segnava -3 gradi. “Non ci salgo più, riconsegnate tutti i biglietti che abbiamo comprato”, ha detto a La Repubblica, senza nascondere la rabbia e la frustrazione per quanto successo.

"Non ci salgo più, riconsegnate tutti i biglietti che abbiamo comprato". A parlare a La Repubblica è Riccardo Zuccolotto, il ragazzino di 11 anni fatto scendere dal bus in provincia di Belluno perché non aveva il "biglietto olimpico" e costretto a camminare per 6 kilometri al buio, sotto la neve e a una temperatura di 3 gradi sotto lo zero. Gli altri biglietti sono quelli del carnet che aveva già, al prezzo di 2,50 euro e non più validi perché insieme alle Olimpiadi sono arrivati anche i rincari fino a 10 euro. Martedì scorso il giovane è arrivato a casa, a Vodo di Cadore, quasi in ipotermia e dopo due ore di camminata.

© Ilfattoquotidiano.it - “Non ci salgo più su quel bus. Non sentivo le gambe, facevo fatica a camminare”: parla Riccardo, l’11enne fatto scendere perché non aveva il “biglietto olimpico”

Riccardo Zuccolotto, un bambino di 11 anni, è stato fatto scendere da un autobus a Belluno perché aveva il biglietto sbagliato.

Riccardo, un bambino di 11 anni, ha deciso di andare a piedi sotto la neve dopo essere stato fatto scendere dal bus dall'autista.

