Bagnoli tir per l'America's Cup deviati su via Cocchia | nuove buche dopo la voragine arrivano i pompieri

Dopo la voragine di ieri in via Bagnoli, anche in via Cocchia si sono formate nuove buche. I tir che stanno lavorando ai cantieri per l'America's Cup hanno deviato il traffico e rischiano di peggiorare la situazione. I residenti sono preoccupati, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la strada.

Dopo la voragine di ieri in via Bagnoli, dissesti anche in via Cocchia dove stanno passando i tir impegnati nei cantieri per l'America's Cup. Sul posto polizia locale, pompieri e Napoli Servizi.

