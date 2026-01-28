A Rafah riapre il valico | i giornalisti restano fuori

Il valico di Rafah riapre, ma i giornalisti restano fuori. Israele ha confermato davanti alla Corte Suprema che, anche se il passaggio è aperto, gli inviati stranieri non potranno entrare a Gaza. La situazione sul campo resta complicata, con le notizie che continuano a filtrare da fonti locali e non ufficiali.

Rafah “riapre”, dicono. Ma la cronaca resta fuori. Israele ha ribadito davanti alla Corte Suprema che, anche con il valico operativo, i giornalisti stranieri non entreranno a Gaza. La motivazione è sempre la stessa: sicurezza. È una parola che funziona come un interruttore. Si accende per chiudere gli accessi, si spegne quando serve giustificare quello che accade sul terreno. Così la guerra continua a essere raccontata per delega. Comunicati militari, immagini filtrate, numeri che arrivano senza possibilità di verifica indipendente. Sedici mesi dopo l’inizio dell’offensiva, la richiesta della stampa internazionale resta sospesa, rinviata, congelata. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - A Rafah riapre il valico: i giornalisti restano fuori Approfondimenti su Rafah Valico Medio Oriente, Hamas restituisce l’ultimo ostaggio. Riapre valico Rafah Nel Medio Oriente, Hamas ha restituito l’ultimo ostaggio, segnando un passo importante nella situazione regionale. Il valico di Rafah resta chiuso Il valico di Rafah rimane chiuso, evidenziando come questa frontiera sia diventata uno strumento di pressione politica. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Rafah Valico Argomenti discussi: Gaza, Hamas restituisce l’ultimo corpo israeliano. Riapre il valico di Rafah; Israele pronta a riaprire il valico di Rafah: Riportata la salma dell'ultimo ostaggio da Gaza. Ma l'estrema destra protesta, Ben Gvir: Un grave errore; Video. Gaza, trovato ultimo ostaggio: Israele aprirà valico di Rafah a pedoni; Riapre il valico di Rafah. Israele decide riapertura parziale del valico di Rafah se si trova il corpo dell'ultimo ostaggio a GazaIsraele riapre il valico di Rafah per i pedoni, subordinandolo al recupero del corpo dell'ostaggio Raz Gvili. Il transito sarà monitorato da UE e funzionari locali sotto sorveglianza israeliana. Intan ... msn.com Ritrovato il corpo dell'ultimo ostaggio a Gaza. Israele: Riapriamo il valico di RafahSi tratta del sergente maggiore Ran Gvili, rapito il 7 ottobre 2023. La notizia ha scatenato l'entusiasmo di Trump ... today.it Giornali e TV: dopo il recupero dell'ultimo ostaggio del 7 ottobre #Israele riapre il valico di #Rafah! Non specificano, però, che il valico sarà aperto solo in uscita per i palestinesi che vogliono abbandonare, per sempre, #Gaza! Intanto gli aiuti marciscono nei ca x.com Israele riapre il valico di Rafah per i pedoni, subordinandolo al recupero del corpo dell'ostaggio Raz Gvili. Il transito sarà monitorato da UE e funzionari locali sotto sorveglianza israeliana. Intanto a Gaza si contano nuove vittime per scontri e gelo, mentre bruci - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.