Restyling alla Consolare la senatrice Spinelli FdI | Acceleriamo sul progetto senza più modifiche

La senatrice Domenica Spinelli di Fratelli d’Italia chiede di mettere in moto subito il restyling della Consolare Rimini-San Marino. In un’intervista, Spinelli invita a chiudere le modifiche e approvare senza ulteriori ritardi il progetto, che da tempo aspetta di partire. La politica si spinge a chiedere un’accelerazione per portare a termine l’intervento il prima possibile.

La senatrice riminese Domenica Spinelli: "Ogni ulteriore modifica sostanziale introdotta in questa fase potrebbe incidere negativamente sui tempi procedurali" Sul restyling per la Consolare Rimini-San Marino la senatrice riminese Domenica Spinelli (FdI) chiede di accelerare e approvare in toto l’attuale progetto. Per evitare che si allunghino i tempi dell’iter, con il rischio anche di vedere bloccati i finanziamenti. La senatrice spiega in una nota: “A seguito del mio interessamento formale verso Anas sulla Variante Rimini–San Marino e della richiesta di aggiornamento sullo stato dell’iter, ho ricevuto pronta risposta dalla direzione competente, che ha confermato gli esiti della recente riunione tecnica presso il ministero delle Infrastrutture, l’avanzamento del progetto aggiornato e il quadro dei prossimi passaggi procedurali, con una stima dei tempi per la Conferenza dei Servizi e le ulteriori autorizzazioni”.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Nella giornata di venerdì 23 gennaio si è tenuta una riunione tecnica convocata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in vista della fase finale del progetto di riqualificazione della Consolare Rimini–San Marino.

