Consolare Rimini–San Marino progetto verso la fase finale | confermate sette nuove rotatorie

Nella giornata di venerdì 23 gennaio si è tenuta una riunione tecnica convocata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in vista della fase finale del progetto di riqualificazione della Consolare Rimini–San Marino. Sono state confermate sette nuove rotatorie, un passo importante per migliorare la sicurezza e la viabilità della strada. Il progetto si avvicina così alla sua conclusione, segnando un progresso significativo per l’area.

Riunione tecnica al Ministero delle Infrastrutture: recepite quasi tutte le richieste di Comuni e privati. Migliora l’integrazione dell’opera sul territorio. Ora il progetto entra nella fase conclusiva dell’iter Si avvicina la fase definitiva per il progetto della Consolare Rimini-San Marino. Nella mattinata di venerdì (23 gennaio) si è svolta la riunione tecnica convocata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul progetto di riqualificazione e messa in sicurezza della Strada Statale Consolare 72. All'incontro hanno partecipato tutti i referenti istituzionali coinvolti: i Comuni di Rimini e Coriano, la Regione Emilia-Romagna, la Repubblica di San Marino e Anas.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Consolare Rimini-San Marino, nuova tappa per il progetto di riqualificazione: summit con il ministeroIl ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha convocato per giovedì 23 gennaio una riunione tecnica in videoconferenza per discutere il progetto di riqualificazione e messa in sicurezza della Strada Statale Consolare 72 “San Marino”.

Leggi anche: Variante Rimini-San Marino, Fratelli d'Italia: "La Regione ha comunicato la non conformità del progetto"

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Consolare Rimini-San Marino, nuova tappa per il progetto di riqualificazione: summit con il ministero; Consolare Rimini-San Marino: giovedì 23 gennaio incontro con Salvini per la riqualificazione; Consolare Rimini - San Marino, nuova tappa per il progetto di riqualificazione: summit con il ministero; SS72 San Marino: presentate le modifiche al progetto. Il Ministro dei Trasporti convoca una riunione.

Sette nuove rotonde: ecco come cambierà la Consolare Rimini San MarinoRestano da definire nel dettaglio due aspetti: l'attraversamento ciclopedonale all'altezza del semaforo con via della Gazzella (quartiere Grotta Rossa) e il percorso ciclopedonale su via Barattano. altarimini.it

Consolare Rimini-San Marino: giovedì 23 gennaio incontro con Salvini per la riqualificazioneGiovedì 23 gennaio è una data da segnare sul calendario per la riqualificazione della superstrada che collega Rimini alla Repubblica di San Marino. corriereromagna.it

Consolare Rimini-San Marino: giovedì 23 gennaio incontro con Salvini per la riqualificazione - facebook.com facebook