Matilde ha deciso di condividere il suo viaggio sul palco dell’Altrove Teatro Studio di Roma. Domenica pomeriggio, alle 17, lo spettacolo teatrale

Cosa: Lo spettacolo teatrale Respiro Piano, scritto da Nicola Maiello e Piera Russo.. Dove e Quando: Altrove Teatro Studio, Roma, domenica 8 febbraio alle ore 17:00.. Perché: Un’intensa opera di emancipazione femminile che esplora i segreti di famiglia nell’Italia del secondo dopoguerra.. Il teatro contemporaneo si fa spesso portavoce di storie sommerse, frammenti di vita che il tempo e le convenzioni sociali hanno cercato di cancellare. Domenica 8 febbraio, l’ Altrove Teatro Studio di Roma ospita un appuntamento di grande spessore emotivo: Respiro Piano. L’opera, nata dalla penna di Nicola Maiello e Piera Russo, vede quest’ultima impegnata nella doppia veste di interprete e regista, portando in scena una narrazione che affonda le radici nella memoria collettiva dell’Italia meridionale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Respiro Piano: il coraggioso viaggio di Matilde

Federica Pellegrini condivide un momento difficile legato alla salute della sua figlia Matilde, ricoverata in ospedale a causa di convulsioni.

