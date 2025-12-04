Il coraggioso viaggio di Papa Leone in Turchia e Libano

L'inizio del viaggio apostolico in Turchia Lo scorso giovedì 27 novembre è iniziato ufficialmente il primo viaggio apostolico di Sua Santità, Papa Leone XIV, nelle nazioni della Turchia e del Libano. Il motivo principale di questa visita pastorale è la commemorazione del primo Concilio Ecumenico di Nicea, avvenuto nel 325 d.c. – quindi 1700 anni .

