Conferenza sulla remigrazione alla Camera degli estremisti fascisti scontro Pd-Lega e attacco di Furgiuele

Questa mattina alla Camera si è tenuta una conferenza sulla remigrazione, organizzata da alcune forze di estrema destra. Il deputato della Lega Domenico Furgiuele ha invitato Casapound e altri gruppi simili, scatenando proteste e tensioni tra i partiti. Durante l’evento, si sono verificati scontri tra esponenti del Pd e della Lega, mentre Furgiuele ha attaccato le posizioni di chi si opponeva alla riunione. La situazione rimane calda e ancora da definire.

Si terrà venerdì 30 gennaio la conferenza stampa Remigrazione e Riconquista con la presentazione di una raccolta firme per proporre una nuova legge. Organizzatore dell'evento è Domenico Furgiuele, deputato della Lega ideologicamente vicino a Roberto Vannacci. L'iniziativa preoccupa non poco le opposizioni per la possibile affluenza di estremisti fascisti, ma anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana (leghista) non nasconde le sue perplessità. Al capogruppo Lega alla Camera Riccardo Molinari viene chiesto di intervenire, ma lo stesso Furgiuele rivendica il "diritto di parola". La conferenza sulla remigrazione alla Camera Come anticipato, venerdì 30 gennaio si terrà, presso la sala stampa della Camera dei Deputati, la conferenza stampa Remigrazione e Riconquista con la presentazione di una raccolta firme per chiedere una legge (appunto) sulla remigrazione degli stranieri.

