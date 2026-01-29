Il Pd contro la conferenza sulla remigrazione | No ai fascisti alla Camera

La polemica sulla conferenza sulla remigrazione in programma a Montecitorio infiamma il dibattito politico. Il Partito Democratico si oppone duramente, accusando gli organizzatori di avallare posizioni fasciste. La data è fissata per il 30 gennaio, ma già si sollevano voci che chiedono di bloccare l’evento. La questione divide gli schieramenti e mette sotto i riflettori le tensioni sulla gestione dei temi legati all’immigrazione.

La conferenza stampa in programma il 30 gennaio a Montecitorio sul tema della “ remigrazione ” accende la polemica. La capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Braga, ha chiesto di fermare l’iniziativa promossa dal deputato della Lega Domenico Furgiuele: «Saranno presenti gruppi estremisti che si richiamano al fascismo e al nazismo, come i Nazi-skin», sottolineando come sui social degli organizzatori compaiano anche messaggi violenti, tra cui «la remigrazione la otterremo con le buone o con le cattive». Secondo l’esponente dem si tratta di «parole inaccettabili per chi pretende spazio nelle sedi democratiche» e per questo rivolge un appello al capogruppo leghista Riccardo Molinari affinché «convinca il deputato del suo gruppo a fare un passo indietro e impedisca questa grave offesa alle istituzioni». 🔗 Leggi su Lettera43.it

Nella sala stampa della Camera dei Deputati, si terrà la presentazione e la conferenza stampa per l’avvio della raccolta firme della proposta di legge sulla remigrazione.

Il 30 gennaio alla Camera dei Deputati si è svolta una conferenza stampa per presentare la proposta di legge di iniziativa popolare “Remigrazione e Riconquista”.

