La parola circolava già da tempo tra le fila delle destre europee, ma ora sembra essere usata con maggiore insistenza. Si tratta di un termine che suona neutrale, quasi tecnico, ma dietro si nasconde un piano ben preciso. Un piano che, secondo alcuni osservatori, potrebbe avere risvolti inquietanti per le politiche di immigrazione e integrazione in molti Paesi del continente.

Nel panorama politico europeo sta circolando con sempre maggiore insistenza un termine apparentemente tecnico e neutrale: remigrazione. Una parola che suona sofisticata, quasi accademica, ma che nasconde un’ideologia di esclusione e progetti di allontanamento forzato di migranti e persone considerate “non assimilabili”. Dalle dichiarazioni dei leader dell’estrema destra tedesca e austriaca fino alle aule del Consiglio regionale lombardo, questo vocabolo sta conquistando spazio nel dibattito pubblico italiano, portando con sé un bagaglio semantico carico di implicazioni pericolose. Il termine non è completamente nuovo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Remigrazione: la "parola d'ordine" delle destre europee che nasconde un piano ben preciso (e inquietante)

Argomenti discussi: Contrasto ai discorsi d'odio; Vannacci pronto a fondare il suo partito, parola d'ordine remigrazione. Salvini: Fuori dalla Lega c'è il deserto; La Lega apre la Camera alla remigrazione targata Casapound; La Lega porta la remigrazione alla Camera: il 30 gennaio la conferenza stampa con Casapound e altre sigle di estrema destra.

Camera: Verducci, ''remigrazione' parola agghiacciante di stampo nazista'Roma, 29 gen. (Adnkronos) - La parola ‘remigrazione’ va bandita dal linguaggio della politica. È una parola che racchiude il concetto di una deportazione su base razziale. È di per sé stessa una paro ... lanuovasardegna.it

Conferenza sulla remigrazione alla Camera degli estremisti fascisti, scontro Pd-Lega e attacco di FurgiueleIl deputato Lega Domenico Furgiuele invita Casapound e altre forze neofasciste per una conferenza sulla remigrazione. Le proteste, dal PD a Avs ... virgilio.it

Domani alla Camera un deputato della Lega organizza (con Casa Pound) un 'convegno' sulla cosiddetta 'Re - emigrazione'. Lo voglio dire e continuerò a dirlo: La parola 'remigrazione' va bandita dal linguaggio della politica. È una parola che racchiude il conc - facebook.com facebook

La parola ‘remigrazione’ è una vergogna che denuncia la totale mancanza di empatia di chi la pensa, la pronuncia e la rivendica. Sostenerla sarebbe, semplicemente, una stupidaggine se non fosse che è pericolosa, come tutte le idee che prevedono una dis x.com