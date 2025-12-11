Fondi apripista | Erica Stravato è la garante dell' infanzia e adolescenza del Comune

Erica Stravato è stata nominata Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza del Comune di Fondi. Psicologa di comprovata esperienza, è stata selezionata tra numerose candidature per le sue qualifiche e competenze nel campo. La sua nomina rappresenta un passo importante per la tutela e il benessere dei giovani cittadini del territorio.

