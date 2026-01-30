Regione Campania–Comune di Napoli via libera al protocollo | ok anche al restyling del Maradona

La Regione Campania e il Comune di Napoli hanno dato il via libera a un nuovo piano di interventi per la città. La Giunta regionale ha approvato lo schema di protocollo d’intesa che include anche il restyling dello stadio Maradona. Ora si aspetta solo l’avvio dei lavori, che puntano a migliorare gli spazi pubblici e a valorizzare il quartiere.

"> La Giunta della Regione Campania ha approvato lo schema di Protocollo d’intesa con il Comune di Napoli per l’avvio di un programma integrato di interventi strategici destinati alla città. Un passaggio atteso, che punta a coordinare risorse e azioni su più fronti chiave dello sviluppo urbano. Il programma riguarda diversi ambiti: politiche dell’abitare, potenziamento del sistema di trasporto pubblico, tutela ambientale, efficientamento energetico, consolidamento statico degli edifici pubblici e miglioramento dei servizi digitali sul territorio.🔗 Leggi su Napolipiu.com

Napoli dà il via libera al progetto di riqualificazione di Largo Maradona nei Quartieri Spagnoli.

Argomenti discussi: I provvedimenti approvati oggi in Giunta; Patto tra Regione Campania e Comune di Napoli, La collaborazione istituzionale è la strada maestra; Avviso pagamento componenti di seggio elezioni regionali 2025; Interventi strategici per la città di Napoli, intesa Regione-Comune: c'è anche lo stadio Maradona.

Tra Manfredi e Fico il patto fra Comune di Napoli e Regione Campania che è mancato con De LucaLavori allo stadio Maradona, 35 nuovi tram, incentivi per i taxi ecologici: il patto Comune-Regione per Napoli ... fanpage.it

'Patto per Napoli' tra Regione e Comune, ecco la collaborazione istituzionaleLe tensioni dell'era De Luca tra Regione Campania e Comune di Napoli sono definitivamente archiviate: a sancire il cambio di passo è una sorta di patto per il capoluogo, approvato oggi dalla Giunta ... rainews.it

