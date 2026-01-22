Lo sceneggiatore della fiction “A testa alta” commenta con sincerità il successo della serie, che ha ottenuto ottimi ascolti il 21 gennaio. La recente puntata, interpretata da Sabrina Ferilli, ha confermato l’interesse del pubblico, chiudendo la stagione con risultati positivi. Tra curiosità e aneddoti, si approfondisce il dietro le quinte di una produzione apprezzata per narrazione e interpretazioni.

Ottimi ascolti ieri 21 gennaio per l’ultima puntata della fiction Mediaset “ A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna ” con Sabrina Ferilli che ha conquistato 4.034.000 spettatori con uno share del 28.2%. Un prodotto che è diventato subito virale per alcune scene cult, il tormentone “Scescilia” (Cecilia è il nome della sorella della protagonista, ndr) pronunciato dalla Ferilli stessa e meme a profuzione. Un fenomeno virale che ha conquistato così milioni di spettatori. “Il tormentone ‘Scescilia’? Devo dire la verità, è colpa mia (ride, ndr). – ha confessato a Fanpage lo sceneggiatore della fiction, Mizio Curcio – Quando ho scelto il nome Cecilia, Sabrina Ferilli mi ha chiamato dicendo: “Potevi scegliere un nome un po’ più semplice”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il tormentone di Sabrina Ferilli ‘Scescilia’? Colpa mia. Mi ha chiamato dicendo: potevi scegliere un nome più semplice”: parla lo sceneggiatore di “A testa alta”

