Regeni Consulta accoglie ricorso difensori | il processo può ricominciare

La Corte costituzionale ha deciso di accogliere il ricorso dei difensori degli imputati nel processo per la morte di Giulio Regeni. Ora il processo può ripartire, dopo che era stato sospeso. La decisione apre di nuovo la strada alle udienze e alle verifiche in tribunale.

Cruciale la questione del diritto di difesa legato ai costi per le consulenze tecniche a carico dei legali d'ufficio degli imputati Svolta sul caso Regeni: la Consulta ha accoglie la questione di costituzionalità presentata dalle difese dei quattro 007 imputati nel processo per la morte di Giulio Regeni, che ora può riprendere. Lo riporta Telefriuli. Cruciale la questione del diritto di difesa legato ai costi per le consulenze tecniche a carico dei legali d'ufficio degli imputati. I giudici di Roma avevano disposto una perizia sulla traduzione di un documento in lingua araba ritenuto rilevante per il giudizio, e i legali degli imputati avevano chiesto di poter essere ammessi a nominare un consulente di parte a spese dello Stato.

