La Consulta accoglie il ricorso delle difese | il processo Regeni può riprendere
La Corte Costituzionale ha deciso di riaprire il processo sul caso Regeni. La sentenza di oggi accoglie il ricorso delle difese dei quattro agenti imputati, sospendendo temporaneamente il procedimento. Ora si attende una nuova udienza per riprendere le carte e fare luce su questa vicenda ancora irrisolta.
La Consulta, con una sentenza depositata oggi, ha accolto la questione di Costituzionalità presentata dalle difese dei quattro 007 imputati nel processo per la morte di Giulio Regeni. Questione sul diritto di difesa legata ai costi per le consulenze tecniche che i legali degli imputati, tutti nominati d’ufficio, sono chiamati ad affrontare. Ora il processo può ricominciare. 🔗 Leggi su Feedpress.me
