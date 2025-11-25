Processo a Giovanardi sul caso white list la Consulta ammette il ricorso del Senato

Modenatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con un'ordinanza emessa il 6 ottobre e pubblicata nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale la Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso per "conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato" promosso dal Senato nei confronti del Tribunale ordinario di Modena, nell'ambito del. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

