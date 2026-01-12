referendum sulla separazione delle carriere si vota il 22 e 23 marzo

Il 22 e 23 marzo si terrà il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, deciso dal Consiglio dei ministri. L’evento rappresenta un momento di consultazione popolare su una questione rilevante per il sistema giudiziario italiano. La consultazione si svolge in un periodo stabilito, offrendo ai cittadini l’opportunità di esprimere la propria opinione su questa importante riforma.

AGI - Il Consiglio dei ministri ha fissato per il 22 e il 23 marzo le date dello svolgimento del referendum costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. Nelle stesse date del referendum confermativo, ovvero il 22 e 23 marzo, si svolgeranno anche le elezioni suppletive. La consultazione prescinde da quorum. Si tratta di un referendum che prescinde dal quorum. Il che significa che la consultazione popolare è valida al di là di quanti elettori si recheranno alle urne e dunque si procede al conteggio dei voti indipendentemente dalla partecipazione. Una caratteristica, questa, che lo distingue dal referendum abrogativo, con il quale si decide se abrogare o meno una legge, e che invece prevede un quorum per la sua validità (almeno il 50% più uno degli aventi diritto deve recarsi a votare). 🔗 Leggi su Agi.it

