Referendum Nordio | Blasfemo sostenere che riforma mini indipendenza toghe

Il ministro Nordio difende la riforma della separazione delle carriere, definendola una misura in linea con la Costituzione. Dopo un lungo dibattito parlamentare durato più di due anni, ora la proposta passa al giudizio del popolo. Nordio respinge le accuse di voler indebolire le toghe e sottolinea che si tratta di una riforma necessaria e trasparente.

La riforma della separazione delle carriere, passata “attraverso un lungo e articolato esame parlamentare durato oltre due anni, ora, in perfetta aderenza al dettato costituzionale, approda al giudizio del popolo sovrano. Non intendo in questa sede dilungarmi sui contenuti, sento però il dovere istituzionale di ribadire con chiarezza e fermezza che ritengo blasfemo sostenere che questa riforma tenda a minare l’indipendenza della magistratura, un principio non negoziabile”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenendo nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 alla Corte Suprema di Cassazione a Roma, alla presenza anche del capo dello Stato, Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il ministro Nordio ribadisce che la riforma della giustizia non mette in discussione l’indipendenza delle toghe.

Il ministro Carlo Nordio difende la sua riforma sulla separazione delle carriere dei giudici, respingendo le accuse di essere mini indipendenza delle toghe.

