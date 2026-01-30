Giustizia | Nordio blasfemo sostenere che la riforma mini l' indipendenza delle toghe

Il ministro Nordio ribadisce che la riforma della giustizia non mette in discussione l’indipendenza delle toghe. “È blasfemo sostenere il contrario”, dice, respingendo le critiche che parlano di un attacco all’autonomia dei giudici. La polemica resta accesa, mentre la maggioranza difende il provvedimento come necessario per migliorare il sistema.

AGI - "Ritengo blasfemo sostenere che questa riforma tenda a minare il principio di indipendenza e autonomia " della magistratura. Lo ha detto il ministro della Giustizia C arlo Nordio, nel suo intervento nell'Aula Magna della Cassazione per l'apertura dell'anno giudiziario. Se vincerà il No al referendum sulla giustizia "resteremo fermi al nostro posto, rispettandone la decisione". Lo ha detto il Guardasigilli Carlo Nordio, nel suo intervento all'anno giudiziario in Corte di Cassazione. Se invece vincerà il Sì, ha aggiunto, "inizieremo il giorno successivo un dialogo con la magistratura, con il mondo accademico e con l'avvocatura per elaborare le necessarie norme attuative " Il presidente della Cassazione, "autonomia toghe resti in caposaldo" . 🔗 Leggi su Agi.it

