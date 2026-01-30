RedBird rimane alla guida del Milan | prosegue il percorso di continuità e stabilità di Cardinale

RedBird continuerà a guidare il Milan anche nei prossimi anni. La proprietà ha deciso di mantenere in carica la gestione attuale, puntando sulla stabilità e sulla continuità. Oggi si è concluso ufficialmente il processo di conferma, che permette al club di proseguire senza grandi cambiamenti. La scelta di restare al timone arriva dopo un periodo di attenzione e valutazioni, ma alla fine si è deciso di andare avanti con la stessa strategia. I tifosi sperano che questa decisione porti risultati concreti sul campo.

Oggi è una giornata storica per il Milan. Con un comunicato ufficiale diramato nel pomeriggio, RedBird ha ufficializzato l'estinzione del debito che aveva nei confronti di Elliott, annunciando il completamento del rifinanziamento attraverso il prestito di Comvest. L'uscita di Elliott e l'entrata di Comvest segna un passaggio chiave nell'evoluzione della struttura finanziaria del Milan. Si tratta di uno step naturale nel percorso di crescita del club, coerente con il piano industriale tracciato fin dall'acquisizione e con la visione del numero 1 rossonero Gerry Cardinale.

