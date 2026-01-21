Milan Cardinale a Milanello | il motivo della visita e chi ha incontrato La visione di RedBird per i rossoneri

Gerry Cardinale, managing partner di RedBird e proprietario del Milan, ha visitato Milanello, il centro sportivo del club. La visita, avvenuta dopo alcuni mesi, ha visto incontri con il presidente Giorgio Furlani e l’allenatore Massimiliano Allegri. L’obiettivo è approfondire i progetti futuri e rafforzare la collaborazione tra la proprietà e lo staff tecnico, nell’ambito della visione strategica di RedBird per il club rossonero.

'La Gazzetta dello Sport', nella sua versione online, ha rivelato come Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, sia tornato a Milano e, in queste ore, si trovi nel centro sportivo dei rossoneri, Milanello. Cardinale, per l'occasione, ha incontrato prima l'amministratore delegato Giorgio Furlani e poi l'allenatore Massimiliano Allegri. Cardinale, per la 'rosea', si trova a Milano nell'ambito di una serie di incontri in Europa, gli ultimi dei quali in Inghilterra (a Londra, per esempio, si è parlato del progetto NBA Europe). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

CARDINALE VENDE A STEINBRENNER | IL MIO PARERE

