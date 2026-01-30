RedBird completa l' opera di rifinanziamento del Milan

RedBird Capital Partners ha annunciato di aver concluso con successo il rifinanziamento del Milan. L’operazione permette di rafforzare la situazione finanziaria del club, che ora può contare su una struttura più solida. La società ha lavorato intensamente per arrivare a questa conclusione, e ora il Milan può guardare avanti con più sicurezza.

RedBird Capital Partners ha annunciato di aver completato con successo l'operazione di rifinanziamento che rafforza la struttura finanziaria di AC Milan. "Il rifinanziamento allinea la struttura del capitale del Club agli obiettivi strategici e operativi di lungo periodo di RedBird, in qualità di unico azionista di controllo di Ac Milan. A seguito del perfezionamento dell'operazione, il Managing Partner di Elliott, Gordon Singer, e l'Associate Portfolio Manager, Dominic Mitchell, lasceranno il Consiglio di Amministrazione di Ac Milan. Non sono state apportate ulteriori modifiche al Consiglio o al management, a garanzia della continuità della governance e della gestione operativa del Club".

