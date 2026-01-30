Il Milan cambia ancora proprietà. Dopo aver concluso il rifinanziamento, il fondo RedBird prende il posto di Elliott, che lascia la gestione. Entrano invece i rappresentanti di Comvest. Resta invece confermato alla guida del club il presidente Scaroni, insieme all’amministratore delegato Furlani. Dal consiglio di amministrazione escono i due membri indicati dal fondo dei Singer. La squadra si prepara a una nuova fase, con cambi di proprietà e conferme nello staff dirigenziale.

L'accelerata dei giorni scorsi ha prodotto la fumata bianca: RedBird ha completato il rifinanziamento del debito che lo vedeva legato al fondo Elliott. L’operazione rifinanzia il vendor loan (ovvero il prestito concesso da Elliott a RedBird al momento della compravendita del club), sostituendolo con un nuovo finanziamento strutturato da Comvest Credit Partners. Uno scenario che inizialmente pareva potesse prendere forma entro il mese di marzo, ma che poi ha compiuto un deciso scatto in avanti lungo la settimana. Affidandosi a Comvest, RedBird ottiene il vantaggio di allungare i tempi di restituzione e abbassare allo stesso tempo i tassi di interesse. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - RedBird completa il rifinanziamento del Milan: esce Elliott, entra Comvest

