Milan RedBird completa il rifinanziamento | Elliott esce entra Comvest
Il Milan ha concluso il rifinanziamento con RedBird Capital Partners. Elliott esce, entra la nuova società di investimento. Ora il club ha più soldi e più stabilità per il futuro.
Il Milan apre una nuova fase della propria governance finanziaria. RedBird Capital Partners ha completato con successo l’operazione di rifinanziamento che rafforza la struttura economica del club e ne consolida la flessibilità nel lungo periodo. L’operazione segna l’uscita di Elliott dal perimetro finanziario e l’ingresso di Comvest Credit Partners, con RedBird che resta unico azionista di controllo della società rossonera. Il comunicato ufficiale e i cambi nel Consiglio. Nel comunicato diffuso dal club, RedBird spiega che il rifinanziamento « allinea la struttura del capitale del Club agli obiettivi strategici e operativi di lungo periodo » della proprietà. 🔗 Leggi su Milanzone.it
RedBird completa il rifinanziamento del Milan: esce Elliott, entra Comvest
Il Milan cambia ancora proprietà.
Milan, la svolta è a un passo. Rifinanziamento a giorni, entra Comvest, esce Elliott
Il Milan si prepara a un nuovo capitolo con un importante rifinanziamento.
