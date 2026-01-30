Realizzato il 700esimo trapianto di polmone con una dedica speciale

La sanità di Padova ha raggiunto un altro traguardo importante. Nella notte tra il 29 e il 30 gennaio, l’équipe del professor Andrea Dell'Amore ha effettuato il 700esimo trapianto di polmone. Un risultato che dimostra l’esperienza e la capacità della struttura, con un’operazione che porta avanti con dedizione e professionalità.

Nella notte tra il 29 e il 30 gennaio un altro traguardo prestigioso tagliato dalla sanità padovana. Ad eseguire l'intervento è stata l'équipe del professor Andrea Dell'Amore, direttore UOC Chirurgia toracica dell'Azienda. Ricordato il maestro maestro Federico Rea Un altro traguardo prestigioso tagliato dalla sanità padovana. L'équipe del professor Andrea Dell'Amore, direttore UOC Chirurgia toracica dell'Azienda e docente del dipartimento Cardio Toraco Vascolare e di Sanità pubblica dell’ateneo, ha eseguito nella notte tra il 29 e il 30 gennaio con successo il 700esimo trapianto di polmone.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

