Il tuffo di Capodanno in 60 per la prima nuotata con una dedica speciale | Per il nostro Alberto Spinaci

Il tradizionale tuffo di Capodanno si è svolto a Pesaro, con circa sessanta partecipanti che si sono immersi in mare tra la fine di viale Trieste, i bagni Tino e la Rotonda Bruscoli. Tra loro anche alcune signore, pronti a iniziare il nuovo anno con una prima nuotata. L’evento è stato dedicato a Alberto Spinaci, in un gesto di affetto e ricordo, nel primo giorno del 2025.

Pesaro, 1 gennaio 2025 – Una sessantina di tuffatori si sono gettati in mare il giorno di Capodanno in fondo a viale Trieste, tra bagni Tino e Rotonda Bruscoli, e tra loro c’erano una decina di signore. Un tuffo liberatorio e bene augurante che i pesaresi non tralasciano di fare in qualunque situazione atmosferica. Ad ammirare e ad applaudire almeno 1500 persone armate di telecamere e telefonini tra cui l’assessore Mila Della Dora e il sindaco Andrea Biancani che ha detto: “Che spettacolo il tuffo di Capodanno. Migliaia sul lungomare per assistere ad un’impresa tradizionale che contraddistingue lo spirito della città: coraggio, allegria e tanto amore per il nostro mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il tuffo di Capodanno, in 60 per la prima nuotata con una dedica speciale: “Per il nostro Alberto Spinaci” Leggi anche: ‘Governo Meloni: 3 anni di tasse’, Conte regala libro alla premier con una dedica speciale Leggi anche: Lautaro, gol e torna il sorriso: c’è anche una speciale dedica – FOTO La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La tradizione del cimento. Un tuffo in mare a Lerici per festeggiare il Natale. Tuffo di Capodanno, nel Tevere si lancia Marco Fois l’erede di Mister Ok. A Ostia bagno in mare per 300 persone - Da una parte l'erede di Mister Ok e dall'altra 300 coraggiosi bagnanti: rinnovate anche per questo 2026 le ... fanpage.it

