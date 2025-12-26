Milano, 26 dicembre 2025 – Due stranieri sono rimasti feriti nella serata di ieri in corso Buenos Aires, a Milano intorno alle 20. Secondo le prime ricostruzioni, tra i due sarebbe scoppiata una lite durante la quale entrambi si sono affrontati con coltelli e cocci di bottiglia. Risse, aggressioni e armi da fuoco: chiusi due bar a Limbiate e Monza La lite. I due giovani, rispettivamente di 22 e 24 anni, sono stati entrambi trasportati in ospedale anche se in condizioni non gravi. Sull'episodio indaga la Polizia. Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza avvenuto in questi giorni in città. Investito e ucciso a Cerro Maggiore: il ciclista era inginocchiato in mezzo alla strada accanto alla bici Il precedente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rissa con coltelli e cocci di bottiglia: due feriti in corso Buenos Aires

