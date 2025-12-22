Milano 15enne rapinato e sequestrato in corso Buenos Aires | arrestati 4 giovanissimi
(Adnkronos) – Rapinano 15enne in strada e poi lo sequestrano per un'ora, in attesa che il padre gli ricarichi la carta di credito prepagata, "altrimenti lo uccidiamo". E' successo ieri sera a Milano, in corso Buenos Aires. La vittima è un ragazzino di 15 anni, che era in giro con gli amici. A un certo . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
