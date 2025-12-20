Fuga contromano nella notte | inseguimento da film e due arresti per spaccio

Due uomini di 26 e 31 anni, entrambi di origine marocchina, sono stati arrestati dalla polizia per droga e resistenza a pubblico ufficiale. Intorno all'1.30 del 18 dicembre gli agenti della volante del commissariato Due Torri–San Francesco hanno individuato un'auto sospetta con due persone a.

