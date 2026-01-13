Rania di Giordania un look da businesswoman per incontrare le donne in carriera

Rania di Giordania, in occasione di un incontro con donne in carriera presso un’azienda farmaceutica dedicata all’empowerment femminile, ha optato per un look sobrio e professionale. Indossando un abito gessato di Isabel Marant, la sovrana ha dimostrato eleganza e attenzione ai valori di parità e empowerment, in linea con l’immagine di una leader che sostiene le donne nel mondo del lavoro.

