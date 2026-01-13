Rania di Giordania un look da businesswoman per incontrare le donne in carriera
Rania di Giordania, in occasione di un incontro con donne in carriera presso un’azienda farmaceutica dedicata all’empowerment femminile, ha optato per un look sobrio e professionale. Indossando un abito gessato di Isabel Marant, la sovrana ha dimostrato eleganza e attenzione ai valori di parità e empowerment, in linea con l’immagine di una leader che sostiene le donne nel mondo del lavoro.
Per visitare un'azienda farmaceutica impegnata in attività di empowerment femminile, la sovrana ha scelto un abito gessato firmato Isabel Marant, la maison francese che ha gli stessi valori nel suo DNA. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
