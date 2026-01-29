Belluno 11enne giù da bus nella neve

Un’undicenne è finita nella neve a Belluno dopo aver preso l’autobus. La ragazza, che stava tornando a casa dopo la scuola, non si è accorta che il prezzo del biglietto era aumentato da 2,50 a 10 euro, in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Quando ha cercato di salire sul bus, si è trovata senza soldi e ha perso l’equilibrio, cadendo nel manto nevoso. La scena si è svolta questa sera, senza feriti ma con molta preoccupazione tra i passanti.

