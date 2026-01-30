Raffineria della coca | Pericolo d’incendio per i reagenti trovati

La polizia ha scoperto sostanze e reagenti usati per raffinire cocaina in una raffineria. La presenza di questi materiali in grandi quantità crea un serio rischio di incendi ed esplosioni. Gli inquirenti temono che, senza interventi, potrebbe verificarsi un incidente pericoloso sia per le persone che per l’ambiente. La situazione resta sotto stretta sorveglianza.

Sostanze e reagenti utilizzati nei processi di raffinazione della cocaina, data la loro presenza in quantità, secondo gli inquirenti – da quanto apprendiamo – rappresentava anche una condizione di pericolo concreto per la pubblica e privata incolumità, per il rischio elevato di incendi, esplosioni e dispersione di vapori nocivi. Il caso è quello della raffineria di cocaina individuata e smantellata dai carabinieri della compagnia di Empoli a Fucecchio dove sono stati sequestrati 34 chili di polvere bianca che avrebbero fruttato più di 700mila euro una volta spacciati. Operazione che ha portato all’arresto di quattro persone, un albanese classe ‘72 e tre colombiani rispettivamente classe ‘67, ‘68 e 2003, per l’ipotesi di reato di detenzione, produzione e raffinazione di sostanza stupefacente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

