Barbecue elettrico richiamato per rischio incendio | stop all’uso pericolo fiammate improvvise

Richiamo per la sicurezza di un barbecue elettrico Ardes ARBBQ02: alcuni lotti possono causare fiammate e rischio incendio se usati senza acqua nella vaschetta raccogli-grassi. Stop all'uso e restituzione al negozio. Barbecue elettrico richiamato per rischio incendio. Ritirate anche caciotte e salsiccia; Barbecue elettrico richiamato, rischio incendio; Presenza di Listeria: richiamato un lotto di ciccioli sottovuoto; Nove soggetti nei guai – Quattro in carcere, tre ai domiciliari e due con divieto di dimora in provincia di Caserta. Barbecue elettrico richiamato, rischio incendio - Il barbecue elettrico a marchio Ardes con numero di identificazione ARBBQ02 e lotti numero 1722, 1323, 0925, 1425 e 3225 sono stati richiamati

