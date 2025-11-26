Parole che includono a Casa Ciao un dibattito e una mostra sulla parità di genere
Martedì 2 dicembre 2025 presso Casa Ciao, in Corso Camillo Benso Conte di Cavour 50 – Modena, si terrà l’evento “Parole che includono: linguaggio consapevole e parità di genere”. Il progetto, patrocinato dal Comune di Modena, promosso dalla Associazione per la Responsabilità Sociale e coordinato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Approfondisci con queste news
+++ ‘PAROLE CHE INCLUDONO', EVENTO SU LINGUAGGIO CONSAPEVOLE E PARITA' DI GENERE +++ Martedì 2 dicembre sono in programma una mostra fotografica, la lectio magistralis della prof. Cecilia Robustelli e le esperienze di Bper Banca, Aimag, - facebook.com Vai su Facebook
‘Parole che includono’, evento su linguaggio consapevole e parità di genere - Martedì 2 dicembre 2025 presso Casa Ciao, in Corso Camillo Benso Conte di Cavour 50 a Modena, si terrà l’evento “Parole che includono: linguaggio consapevole e parità di genere”. Come scrive temponews.it
Da Bper a Aimag: convegno su parità di genere e ambienti di lavoro 'inclusivi' - Che Cultura: Il progetto, patrocinato dal Comune di Modena, promosso dalla Associazione per la Responsabilità Sociale e coordinato da Silvana Fusari ... Riporta lapressa.it