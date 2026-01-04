Crans Montana dalla scala e i pannelli del controsoffitto alla porta ?segreta? | tutte le regole infrante al bar Le Constellation Così sono morti 40 giovanissimi

A Crans Montana, un tragico incidente al bar Le Constellation ha causato la morte di 40 giovani. Le autorità del Canton Vallese stanno indagando sulle cause, verificando se il locale rispettasse le norme di sicurezza e le uscite di emergenza. Questa vicenda solleva importanti interrogativi sulla sicurezza e sulle responsabilità in luoghi pubblici frequentati da molti.

Tutti quei morti si potevano evitare? Il locale era a norma? Le uscite di sicurezza c'erano? Tutte domande a cui stanno cercando di dare risposte gli investigatori del Canton Vallese.

Pannelli fonoassorbenti e scala ristretta: le foto della ristrutturazione del Constellation, nel 2015, fanno discutere - Da una vecchia pagina Facebook del locale sono state recuperate alcune immagini dei lavori, eseguiti dieci anni fa – A colpire sono diversi elementi ... cdt.ch

Crans-Montana, Le Constellation prima della tragedia: materiali e vie di fuga sotto la lente dopo il rogo - Montana, Le Constellation: la tragedia del Capodanno tra incendio devastante, materiali infiammabili e interrogativi sulla sicurezza del locale. notizie.it

Il 16enne bolognese è tra le vittime della tragedia a Crans-Montana - facebook.com facebook

Arnaud e la sua compagna sono tra le persone che in queste ore stanno a mettendo a disposizione le proprie abitazioni per accogliere le famiglie che sono arrivate a Crans-Montana alla ricerca dei propri cari x.com

