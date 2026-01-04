Crans Montana dalla scala e i pannelli del controsoffitto alla porta ?segreta? | tutte le regole infrante al bar Le Constellation Così sono morti 40 giovanissimi

A Crans Montana, un tragico incidente al bar Le Constellation ha causato la morte di 40 giovani. Le autorità del Canton Vallese stanno indagando sulle cause, verificando se il locale rispettasse le norme di sicurezza e le uscite di emergenza. Questa vicenda solleva importanti interrogativi sulla sicurezza e sulle responsabilità in luoghi pubblici frequentati da molti.

Tutti quei morti si potevano evitare? Il locale era a norma? Le uscite di sicurezza c'erano? Tutte domande a cui stanno cercando di dare risposte gli investigatori del Canton Vallese. A. 🔗 Leggi su Leggo.it

