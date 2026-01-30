Quattrozampeinfiera accende il weekend padovano

La fiera degli animali domestici torna a Padova. Sabato e domenica, nel Padiglione 7, si svolge Quattrozampeinfiera, un evento che richiama appassionati e proprietari di animali. Due giorni di esposizioni, attività e incontri dedicati ai nostri amici a quattro zampe, pronti a movimentare il weekend in città.

In arrivo due giorni di sport, giochi, sostenibilità, podcast dal vivo e iniziative solidali alla Fiera di Padova in un villaggio dedicato agli animali domestici La Fiera di Padova apre il calendario di fine gennaio con un evento che intercetta un settore in costante crescita: sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio il Padiglione 7 ospita Quattrozampeinfiera, manifestazione nazionale dedicata al mondo degli animali domestici. Due giornate in cui il pubblico potrà accedere con il proprio cane o gatto e partecipare a dimostrazioni sportive, attività educative, incontri tematici e iniziative legate alla sostenibilità ambientale, con la presenza di aziende del settore e associazioni animaliste.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su Quattrozampeinfiera

Ultime notizie su Quattrozampeinfiera

