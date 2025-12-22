10eLotto vincita da 10mila euro nel Padovano nel weekend

Festeggia il Veneto con una tripletta da 33mila euro negli ultimi concorsi del 10eLotto di venerdì 19 e sabato 20 dicembre 2025.Come riporta Agipronews, un “7” Doppio Oro regala 15mila euro a un fortunato giocatore di un punto vendita in via Tommaso Da Rin a Vigo di Cadore, in provincia di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

