Babbi Natale in laguna e musica in città | Venezia accende il weekend prenatalizio
Venezia si prepara a vivere un weekend magico con Babbi Natale in laguna e musica che anima le strade della città. La manifestazione “Venezia. It’s Christmas Time” prosegue con eventi che riscaldano l’atmosfera e invitano a immergersi nello spirito natalizio. Un’occasione unica per scoprire la città in un’atmosfera incantata, tra tradizioni, luci e tanta allegria.
Arriva il fine settimana prenatalizio e proseguono le iniziative di “Venezia. It’s Christmas Time”, il palinstesto di eventi promosso dal Comune e da Vela spa. Oltre alle attrazioni sempre operative (piste di pattinaggio, mercatini, e installazioni luminose), si rinnova la proposta di concerti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
