Quarto Grado Francesca Carollo intervista il pluriomicida Mario Albanese

Stasera su Rete 4 torna Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. La puntata si apre con un’intervista a Mario Albanese, il pluriomicida che ha fatto scalpore negli ultimi mesi. La giornalista Francesca Carollo si siede di fronte a lui per cercare di capire cosa lo abbia spinto a commettere quei delitti. Albanese si mostra freddo e deciso, senza mostrare rimorsi. La trasmissione promette di approfondire i dettagli di questa vicenda e di chiarire alcuni punti ancora oscuri.

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano questa sera, venerdì 30 gennaio, con un nuovo appuntamento di Quarto Grado, il programma di cronaca nera, in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 30 gennaio 2026. Al centro del programma ancora il femminicidio di Federica Torzullo, la donna di 41 anni di Anguillara Sabazia (Roma), uccisa dal marito Claudio Carlomagno con 23 coltellate. Le zone d’ombra rimangono e tutta la verità sul delitto deve ancora emergere: per gli inquirenti, infatti, l’uomo potrebbe aver mentito sia sull’orario della morte che sul movente. A seguire, si torna a parlare anche di Garlasco con tutti gli ultimi aggiornamenti: si continua a indagare sul pc di Chiara Poggi per trovare risposte. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Quarto Grado, Francesca Carollo intervista il pluriomicida Mario Albanese Approfondimenti su Quarto Grado Ascolti tv venerdì 2 gennaio: Seduci e scappa, Francesca Cabrini, Quarto grado Ecco gli ascolti tv di venerdì 2 gennaio 2026, con i programmi più seguiti della serata. ASCOLTI TV 2 GENNAIO 2026: SEDUCI E SCAPPA, FRANCESCA CABRINI, QUARTO GRADO, HARRY POTTER Gli ascolti TV di venerdì 2 gennaio 2026 comprendono le performance di programmi come Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Quarto Grado Argomenti discussi: Quarto Grado, anticipazioni 30 gennaio: le ultime notizie sui casi di Garlasco e di Federica Torzullo; MEDIASET - RETEQUATTRO * QUARTO GRADO - 30/01: FEMMINICIDIO TORZULLO, IL MARITO MENTÌ SU ORARIO E MOVENTE, SI INDAGA SUL PC DI CHIARA POGGI A GARLASCO (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); Unveiling Hidden Truths on Quarto Grado; Quarto Grado svela nuovi retroscena su Federica Torzullo e Garlasco. Quarto Grado stasera in tv venerdì 30 gennaio su Rete 4: le ultime novità sul caso Garlasco e sull'omicidio di Federica TorzulloNuovo appuntamento con Quarto Grado, in onda questa sera - venerdì 30 gennaio - su Rete 4. Il programma di Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, parlerà degli ultimi aggiornamenti sul femminicidio di ... corrieredellumbria.it Dalla morte di Federica Torzullo al delitto di Garlasco: le anticipazioni di Quarto GradoVenerdì 30 gennaio, alle ore 21.30, su Retequattro, nuovo appuntamento con Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi con ... msn.com Gianluca Spina. . Andrea Sempio a Quarto Grado, analisi della comunicazione non verbale Questa sera, martedì 27 gennaio 2026 alle 21,00, svolgerà una Masterclass esclusiva sull'analisi della comunicazione non verbale dell'intervento di Andrea Sempio d - facebook.com facebook L’ultimo faccia a faccia tra Federica Torzullo e il marito è stato fatale. Forse l'uomo ha covato troppo a lungo rabbia e gelosia come dimostra un messaggio audio di settembre che vi facciamo sentire in esclusiva a #Quartogrado x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.