ASCOLTI TV 2 GENNAIO 2026 | SEDUCI E SCAPPA FRANCESCA CABRINI QUARTO GRADO HARRY POTTER

ASCOLTI TV 2 GENNAIO 2026 • VENERDÌ •. Gli ascolti tv di venerdì 2 gennaio 2026 con i film tv “Seduci e Scappa” e “Francesca Cabrini”. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! Menù – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona Special – x La Volta Buona Special – v. netto Tg1 Edizione Straordinaria – x Notti Magiche: Campionato Mondiale di Magia – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Affari Tuoi – x Purché finisca Bene: Seduci e Scappa – x Purché finisca Bene: Seduci e Scappa – x Tv7 + L’Eredità – x + x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Mattino 5 News – x + x Forum (R) – x Tg5 – x Beautiful – x Forbidden Fruit (R) – x Io Sono Farah – x La Forza di Una Donna – x Dentro La Notizia – x Dentro La Notizia: Le Voci – x La Forza di Una Donna – x Caduta Libera – x Caduta Libera – x Tg5 – x Gira La Ruota + La Ruota della Fortuna – x + x Francesca Cabrini – x Francesca Cabrini – x Tg5 + Il Dono più Grande – x + x Goldrake – x + x + x Tg2 – x Un Natale Non Proprio Regale – x Tg2 Italia Europa Speciale – x Tg Sport – x Un Natale Spettacolare – x Tg2 – x Tg2 Eat Parade – x Tg2 Sí, Viaggiare – x Valzer di Natale a Parigi – x BellaMix – x La Porta Magica – x Tg2: La Strage di Crans-Montana – x Tg Sport – x 911: Lone Star + 9-1-1 – x + x Tg2 – x Tg2 Post – x Crudelia – x Crudelia – x Nati Stanchi – x Magnum P. 🔗 Leggi su Bubinoblog

