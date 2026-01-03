Ecco gli ascolti tv di venerdì 2 gennaio 2026, con i programmi più seguiti della serata. Su Rai 1 è stato trasmesso

Ascolti tv venerdì 2 gennaio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 2 gennaio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Seduci e scappa. Su Rai 2 Crudelia. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Francesco Cabrini. Su Italia 1 Harry Potter e il calice di fuoco. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 2 gennaio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv venerdì 2 gennaio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ascolti tv venerdì 2 gennaio: Seduci e scappa, Francesca Cabrini, Quarto grado

Leggi anche: Ascolti tv venerdì 28 novembre: The Voice Senior, Tradimento, Quarto grado

Leggi anche: Ascolti tv venerdì 17 ottobre: Tale e Quale Show, Tradimento, Quarto Grado

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ascolti TV | Venerdì 26 Dicembre 2025; Sport in tv oggi venerdì 2 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming; Ascolti TV venerdì 26 dicembre 2025 | Canale 5 vince la prima serata access fortissimo per i game show; Ascolti tv venerdì 26 dicembre | Le note del Natale Il primo Natale Harry Potter.

Ascolti tv del 2 dicembre, debutta L’altro ispettore. Occhi puntati su Gerry Scotti - Martedì 2 dicembre ha debuttato su Rai 1 la fiction L’altro ispettore con Cesare Bocci e Alessio Vassallo. dilei.it

Ascolti tv, Affari Tuoi cala, Scotti scava un solco con De Martino. Da Otto e Mezzo a 4 di Sera, Amadeus e Bastianich... - I trend Auditel - Nella puntata precedente Gerry Scotti aveva intrattenuto 5. affaritaliani.it

Ascolti tv 2 novembre: Màkari vince la serata, La Notte nel Cuore tiene testa. Cresce Che Tempo Che Fa - Il palinsesto televisivo di ieri, domenica 2 novembre, ha offerto ai telespettatori fiction, serie tv e programmi di ... ilmessaggero.it

Ascolti TV, chi ha vinto la sfida di venerdì 26 dicembre 2025: i dati Auditel - facebook.com facebook

Cari amici, ieri è andata in onda l’ultima puntata di FarWest, che tornerà a gennaio dopo la pausa delle feste. Quando lo scorso anno la Rai mi ha chiesto di spostare la messa in onda dal lunedì al venerdì per fare posto al programma di Giletti, sapevo bene a x.com