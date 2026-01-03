Ascolti tv venerdì 2 gennaio | Seduci e scappa Francesca Cabrini Quarto grado

Da tpi.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco gli ascolti tv di venerdì 2 gennaio 2026, con i programmi più seguiti della serata. Su Rai 1 è stato trasmesso

Ascolti tv venerdì 2 gennaio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma  più visto in  tv di ieri sera, venerdì 2 gennaio   2026? Su Rai 1 è andato in onda Seduci e scappa. Su Rai 2 Crudelia. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Francesco Cabrini. Su Italia 1 Harry Potter e il calice di fuoco. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 2 gennaio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv venerdì 2 gennaio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

ascolti tv venerd236 2 gennaio seduci e scappa francesca cabrini quarto grado

© Tpi.it - Ascolti tv venerdì 2 gennaio: Seduci e scappa, Francesca Cabrini, Quarto grado

Leggi anche: Ascolti tv venerdì 28 novembre: The Voice Senior, Tradimento, Quarto grado

Leggi anche: Ascolti tv venerdì 17 ottobre: Tale e Quale Show, Tradimento, Quarto Grado

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ascolti TV | Venerdì 26 Dicembre 2025; Sport in tv oggi venerdì 2 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming; Ascolti TV venerdì 26 dicembre 2025 | Canale 5 vince la prima serata access fortissimo per i game show; Ascolti tv venerdì 26 dicembre | Le note del Natale Il primo Natale Harry Potter.

Ascolti tv del 2 dicembre, debutta L’altro ispettore. Occhi puntati su Gerry Scotti - Martedì 2 dicembre ha debuttato su Rai 1 la fiction L’altro ispettore con Cesare Bocci e Alessio Vassallo. dilei.it

Ascolti tv, Affari Tuoi cala, Scotti scava un solco con De Martino. Da Otto e Mezzo a 4 di Sera, Amadeus e Bastianich... - I trend Auditel - Nella puntata precedente Gerry Scotti aveva intrattenuto 5. affaritaliani.it

Ascolti tv 2 novembre: Màkari vince la serata, La Notte nel Cuore tiene testa. Cresce Che Tempo Che Fa - Il palinsesto televisivo di ieri, domenica 2 novembre, ha offerto ai telespettatori fiction, serie tv e programmi di ... ilmessaggero.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.