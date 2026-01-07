A Tor Tre Teste, le infiltrazioni d'acqua negli alloggi comunali di Via Luigi Gadola 24 peggiorano con il maltempo, compromettendo le condizioni di vita degli occupanti. Nonostante le segnalazioni, l’immobilismo del Comune persiste, lasciando le famiglie senza risposte e con ambienti sempre più insalubri. Questa situazione evidenzia la mancanza di interventi tempestivi e mette in luce le difficoltà di chi vive in case popolari in condizioni di emergenza.

A Tor Tre Teste l'acqua entra nelle case, ma le risposte non entrano mai. In Via Luigi Gadola 24, in un complesso di alloggi comunali, le infiltrazioni continuano a peggiorare con ogni ondata di maltempo, trasformando appartamenti e pianerottoli in un bollettino permanente di emergenza: soffitti che gocciolano, muri impregnati, muffa che si allarga e ambienti sempre meno vivibili. Il dato più grave è che non si tratta di un episodio isolato: anche altri inquilini della palazzina dichiarano di essere costretti a subire lo stesso immobilismo, tra segnalazioni che si accumulano e interventi che non arrivano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Piove dentro casa e nessuno risponde: nelle case popolari cresce la rabbia contro l'immobilismo del Comune

Leggi anche: 2,9 milioni di euro nelle case popolari: il punto sugli investimenti del comune di Arezzo

Leggi anche: Restyling case popolari, gli abitanti di Tor Bella Monaca: "Bello ma dentro casa le tubature perdono e moriamo di freddo"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Eccellenza, la Messana non va oltre il pareggio contro l’Avola; Rifugio Chic e Funzionale: La Ristrutturazione Su Misura di Studio Design Milano per una Famiglia Moderna.

Piove dentro casa e nessuno risponde: nelle case popolari cresce la rabbia contro l'immobilismo del Comune - In Via Luigi Gadola 24, in un complesso di alloggi comunali, le infiltrazioni continuano a peggiorare con ogni ondata di ... iltempo.it