Frane in collina agricoltori a rischio abbandono

L’inizio dell’anno offre l’occasione a Coldiretti di analizzare lo stato dell’agricoltura locale, con particolare attenzione alle sfide legate alle frane in collina e alle alluvioni. Secondo il presidente provinciale Nicola Dalmonte, molte aziende stanno affrontando il processo di ricostruzione e ripristino dei danni, ma la ripresa resta complessa. La situazione richiede attenzione continua per sostenere gli agricoltori e preservare il territorio.

L'inizio anno dà modo a Coldiretti di riflettere sulla situazione dell'agricoltura. Tra le analisi fatta dal presidente provinciale, Nicola Dalmonte, non poteva mancare la (non sempre semplice) ripresa delle aziende dopo le numerose alluvioni: "Le aziende sono impegnate nella ricostruzione, stiamo ripristinando i danni avvenuti. Ma c'è un altro aspetto che dobbiamo seguire con impegno e riguarda la situazione delle colline e montagne del territorio, come la vallate del Lamone e del Senio. I terreni continuano a franare e c'è il rischio che gli agricoltori possano lasciare quelle zone a causa dell'impossibilità di lavorare.

Frane, l’allarme aumenta. Siamo nella fascia a rischio. Così la mappa del dissesto - Basti pensare che secondo il nuovo rapporto Ispra sul dissesto idrogeologico le aree a rischio frane e alluvioni sono ... lanazione.it

Vedere le frane prima che accadano. Avacam porta ottica avanzata e Ai nella prevenzione geologica in Italia, dove oltre un milione di persone è a rischio - Il progetto Avacam, guidato dall’ingegnere Damiano Bauce, è una tecnologia italiana che usa dispositivi ottici ad alta risoluzione e intelligenza artificiale per monitorare i versanti e prevenire le f ... corriere.it

Collina, fiumi in piena, casse non funzionanti e smottamenti, il maltempo del Natale 2025 ha portato frane e polemiche facebook

