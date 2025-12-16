Rsa Arcudi | Tante strutture accreditate ma non convenzionate con le aziende sanitarie Serve riprogrammare

Le residenze per anziani (Rsa) affrontano una criticità crescente: molte strutture sono accreditate ma non convenzionate con le aziende sanitarie, rendendo inefficace l'utilizzo dei posti disponibili. Arcudi sottolinea la necessità di riprogrammare il sistema attraverso convenzioni e pianificazione strategica per migliorare l'assistenza e alleviare la pressione sulle strutture.

"Rsa e strutture per anziani al collasso con tanti posti accreditati, ma inutilizzati. Servono convenzioni e programmazione". Con un'interrogazione alla presidente della giunta regionale il consigliere Nilo Arcudi punta l'attenzione sulla situazione delle residenze per anziani non autosufficienti. Perugiatoday.it Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Una metropoli chiamata Rsa: 342mila italiani abitano nelle strutture assistite - Se fossero radunati in un unico luogo entrerebbe nella top ten delle città d'Italia. huffingtonpost.it "Allarme Rsa, tante rischiano di chiudere" - L'altra emergenza delle case di riposo: costi elevati, carenze di personale e meno ingressi. lanazione.it

