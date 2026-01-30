Quanto deve dare ai parenti dei rapinatori Mario Roggero risarcimento choc per il gioielliere che li ha uccisi

Mario Roggero, il gioielliere di 71 anni di Grinzane Cavour, si trova di nuovo sotto i riflettori. Dopo aver ucciso uno dei rapinatori che avevano assaltato il suo negozio, ora si trova a dover affrontare una richiesta inaspettata: quanto deve dare ai parenti dei criminali? La vicenda ha acceso un acceso dibattito pubblico e ha portato alla luce una raccolta fondi per aiutarlo con le spese legali e i risarcimenti. La questione resta aperta e fa discutere, anche perché Roggero si

Il caso di Mario Roggero, gioielliere settantunenne di Grinzane Cavour, è tornato con forza al centro del dibattito nazionale nelle ultime ore, complice il lancio di una raccolta fondi pubblica nata per sostenerlo nelle spese legali e nei risarcimenti civili. Dopo la pesante condanna in Appello a 14 anni e 9 mesi pronunciata lo scorso dicembre, l'attenzione si è spostata oggi soprattutto sulle conseguenze economiche della sentenza, che rischiano di avere un impatto devastante sulla vita del commerciante. Secondo quanto riportato da Il Giornale, la cifra complessiva che Roggero potrebbe essere chiamato a versare, qualora la condanna diventasse definitiva dopo il passaggio in Cassazione, sfiorerebbe i 3 milioni di euro.

