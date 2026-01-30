Casa pignorata a Mario Roggero il gioielliere condannato per aver sparato ai ladri | i loro parenti chiedono 3,3 milioni di risarcimento

La famiglia dei rapinatori uccisi a La Morra ha presentato una richiesta di risarcimento di 3,3 milioni di euro contro Mario Roggero, il gioielliere che li aveva colpiti e uccisi durante la rapina nel suo negozio. La richiesta arriva dopo che Roggero è stato condannato per aver sparato ai ladri, che stavano svaligiando la sua attività il 28 aprile 2021. I parenti dei rapinatori chiedono ora un maxi risarcimento, ritenendo che il gioielliere abbia agito in modo eccessivo.

Un risarcimento astronomico: 3,3 milioni di euro. È quanto hanno chiesto i familiari dei rapinatori uccisi il 28 aprile 2021 dal gioielliere di La Morra (Cuneo) Mario Roggero, che li sorprese mentre svaligiavano la sua attività. Il commerciante li ha inseguiti e ha sparato contro di loro.

Mario Roggero è il gioielliere di Grinzane Cavour condannato per aver sparato a tre rapinatori, uccidendone due e ferendo il terzo. Condannato in Appello a 14 anni e 9 mesi, il tribunale ha già concesso alle vittime una provvisionale esecutiva di 780 mila eur