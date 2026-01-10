Quando parte Sofia Goggia nel superG di Zauchensee 2026 | orario n di pettorale tv

Sofia Goggia parteciperà al superG di Zauchensee 2026, ultima tappa della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La gara si svolgerà domenica, con orario e numero di pettorale ancora da ufficializzare. La campionessa italiana, dopo la prova di discesa libera di sabato, cercherà di migliorare il risultato in questa disciplina in Austria, chiudendo un fine settimana importante per la stagione.

Sofia Goggia sarà il punto di riferimento dell’Italia nel superG femminile di Zauchensse, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: si conclude il fine settimana in Austria dopo la discesa libera del sabato, dove l’azzurra non è andata oltre una poco soddisfacente diciassettesima posizione. L’auspicio è che la nostra portacolori riesca a riscattarsi su una pista decisamente tecnica e molto impegnativa, con l’incognita meteo che sembrerebbe mettere a rischio la regolare disputa dell’evento. L’appuntamento è per domenica 11 gennaio alle ore 12.00. Sofia Goggia si presenterà al cancelletto di partenza con il pettorale numero 11 e dunque scatterà alle ore 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

