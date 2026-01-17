Quando parte Sofia Goggia nel superG di Tarvisio 2026 | orario n di pettorale tv

Il superG femminile di Tarvisio, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026, si svolgerà domenica 18 gennaio alle ore 11. Otto le atlete italiane in gara, tra cui Sofia Goggia, che partirà con il pettorale numero 1. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva, offrendo agli appassionati italiani l'opportunità di seguire da vicino questa tappa della competizione internazionale.

Saranno otto le azzurre al via del superG femminile di Tarvisio (Italia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, domenica 18 gennaio, l’azione scatterà alle ore 11.15, e saranno 60 le atlete al via, con 19 Paesi rappresentati. Sofia Goggia, inserita nel primo gruppo di merito, poteva ricevere un pettorale tra il 6 ed il 15: l’azzurra ha ricevuto in sorte il numero 11 e, salvo ritardi ed interruzioni, partirà alle ore 11.35. La gara, infatti, inizierà alle ore 11.15 e le atlete dall’1 al 15 scatteranno tutte a distanza di 2’00” l’una dall’altra. Per il superG femminile di Tarvisio (Italia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery, DAZN, invece la diretta live testuale sarà fruibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

